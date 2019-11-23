Spor yapmaya üşenenleri harekete geçirecek öneriler
Spor yapmaya üşeniyorum diyorsanız doğru yerdeniz. Spor yapmaya üşenen, spor yapmayı sürekli erteleyenleri motive edecek önerilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hayatımızın günlük bir parçası olması gereken spor, çoğunlukla ertelediğimiz, yapmaya üşendiğiniz ama hep yapmayı istediğiniz bir eksikliğe dönüşebilir. Sürekli ertelenen, üşenilen spor konusu için motivasyon önerileriyle spor yapmaya başlayabilirsiniz. Bahaneler bulunan ve bugün yorgunum yarın giderim diye ertelenen spor, yerini hareketsiz yaşama ve sağlık sorunlarına bırakıyor. Spor motivasyonu nasıl sağlanır? Sorusunun sıklıkla araştırılan yanıtını sizler için derledik.
Spor yapmayı ertelemeyin ve en kolayından başlayın. Örneği yürümek, servisten daha erken inini merdivenleri kullanın gibi çözümler bulun ne kadar iyi geldiğini görecek ve devam edeceksiniz.
Vücudunuzda fazla kilolar olabilir, kimse kusursuz değildir. Bu durum motivasyonunuzu düşürmemeli aksine daha çok spora yönelmelisiniz. Böylece istediğiniz vücuda ulaşabilirsiniz.
Bir mağazada çok beğendiğiniz ya da hayalinizde olan bir elbiseyi düşünün. Şu an içine giremediğiniz için üzülüp oturmak yerine harekete geçin ve o elbiseyi giymek için savaşın.