Spiker mikrofonuna prezervatif taktı ortalık yıkıldı! Hava durumunu öyle sununca...
ABD'yı Ian Kasırgası vurdu. Kasırga bölgede büyük endişe yaratırken, NBC2’de görevli spiker Kyla Galer'in kasırga bölgesinden yaptığı canlı yayında mikrofonunu şiddetli yağmurdan korumak için aldığı önlem olay oldu.
ABD’nin güneyini etkisi altına alan ve bölgede panik yaratan Ian Kasırgası etkisini bölgede genişletirken, sosyal medya kasırgayı anbean görüntüleyen ve olay yerinden haber yapan NBC2’de görevli sunucu Kyla Galer'in yaptığı şey olay oldu. Sosyal medyada Gelir ile dalga geçildi.
Yoğun yağış ve fırtına altında haber yapmaya çalışan Kyla Galer, üzerine zimmetli mikrofonun sudan ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dikkat çekici bir yöntem buldu.
Galer, mikrofonun bozulmaması için kamera karşısına çıkarken mikrofonu bir prezervatife sardı. Kamera karşısına bu şekilde geçen Galer’in görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Genç muhabir canlı yayın sonrasında açıklamalarda bulundu.