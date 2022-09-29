Spiker mikrofonuna prezervatif taktı ortalık yıkıldı! Hava durumunu öyle sununca...

ABD’nin güneyini etkisi altına alan ve bölgede panik yaratan Ian Kasırgası etkisini bölgede genişletirken, sosyal medya kasırgayı anbean görüntüleyen ve olay yerinden haber yapan NBC2’de görevli sunucu Kyla Galer'in yaptığı şey olay oldu. Sosyal medyada Gelir ile dalga geçildi.