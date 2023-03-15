Sperm sağma makinesi ülkeyi karıştırdı! Gerçek çok başka çıktı

Kafa karışıklığına neden olan görüntülerde üç Çinli erkeğin hastaneye benzeyen bir yerde yatakta sırtüstü uzandıkları ve otomatik sperm pompası olarak isimlendirilen bir cihazla işlemin yapıldığı gösterildi. Söz konusu görüntüler, “Çin’de neler oluyor?” notuyla paylaşıldı.