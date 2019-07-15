Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ve sevgilisi Ömer Gezen müjdeli haberi duyurdu
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bari, önceki gün avukat sevgilisi Ömer Gezen'den aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyurdu.
Dobra olduğunu iddia ederek daha önce birçok kişiyle polemiğe giren ve yaklaşık bir sene önce Şenol İpek ile evliliğini sonlandıran Bircan Bali, yeniden evleneceğini duyurdu. Sevgilisi Ömer Gezen ile bir süredir aşk yaşayan Bali, yüzüğün fotoğrafını çekerek evlenme teklifini "Kabul" ettiğini takipçilerine müjdeledi.
Magazin sunucusu olmasına rağmen aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bircan Bali, evlilik teklifi aldığı anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise Bircan Bali'nin bu evliliğinde mutluluğu bulmasını temenni etti.
Boşanma açıklamaları olay olmuştu: Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu.
Bircan Bali, “Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.