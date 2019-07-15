Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ve sevgilisi Ömer Gezen müjdeli haberi duyurdu

Dobra olduğunu iddia ederek daha önce birçok kişiyle polemiğe giren ve yaklaşık bir sene önce Şenol İpek ile evliliğini sonlandıran Bircan Bali, yeniden evleneceğini duyurdu. Sevgilisi Ömer Gezen ile bir süredir aşk yaşayan Bali, yüzüğün fotoğrafını çekerek evlenme teklifini "Kabul" ettiğini takipçilerine müjdeledi.