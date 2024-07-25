Soykırımcı küstah Katz!

srail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hadsiz mesajını görünce, MİT’in Mossad ajanlarına yönelik yaptığı operasyonlar geldi aklıma.

Katz, “Erdoğan, İsraillilerin öldürülmesi için Hamas terör örgütüne silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail iç güvenlik servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Ele geçirilenler Hamas’ın Türkiye’de karargâhı var ve bu karargâhtan komuta ediliyor. Yakalanan teröristler askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail’de terör saldırısı yapmayı planlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye’yi terör destekçisi bir ülke haline getirip İran’ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor.” Dedi.

2009’dan bu yana soykırımcı-terörist İsrail, Türkiye’yi İran’la yakınlaşmakla suçluyor.

Türkiye’de kullandığı Fethullahçı Terör Örgütü üyesi savcı ve polisler üzerinden Selam Tevhit Operasyonu gibi soruşturmalar üzerinden devlet ve hükümet yetkililerinin telefonlarının dinlenmesi de eskiye dayanıyor.

Kumpas operasyonları o günden bugüne kadar devam etti ve ediyor.

İsrail, Türkiye’ye yönelik iftira kampanyasını yeniden alevlendirecek. Hazırda bekleyen vatan hainleri de rol alacak bu kampanyada.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın mesajı İsrail gizli servisi Mossad’ın Türkiye’deki ajanlık faaliyetlerini işaret ediyor.

MİT’in raporuna göre Mossad, Türkiye’de, Türk vatandaşların ve yabancı uyrukluların oluşturduğu kişilerle casusluk faaliyetlerini yürütüyor. Öldürmeyi hedefledikleriyse Filistinliler. Mossad hedef aldığı Filistinlileri, Filistinli ajanlara takip ettiriyor.

İsrail istihbarat örgütü ajanlık faaliyetleri için; eski emniyet görevlileri, dedektifleri kullanarak detaylı bilgi elde ediyor bu bilgi karşılığında da büyük paralar veriyor.

Millî İstihbarat Teşkilâtı, yaptığı operasyonlarla birçok casusluk hücresini, çetesini çökertti. MİT’in Mossad’a yönelik operasyonları devam ediyor. Mossad adına ajanlık yapanların bir kısmı mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor.

Basına yansıyan bir haberde:

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2023 yılında gerçekleşen operasyonla Mossad’ın 7 kişilik ajan şebekesi çökertilirken, soruşturma kapsamında 57 kişiye dava açıldı. Türkiye’deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğu bilinen ve edindikleri bilgileri Mossad’a satmakla suçlanan 20’si tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada tutuklu 20 kişiden 18’i serbest bırakıldı. Mahkeme 36 sanığın yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı.

Yetkili adli makamlar bu durumun yasal eksikliklerden kaynaklı olduğunu belirtiyor. Türkiye’de yabancıların yabancılara karşı casusluk faaliyetlerine dair düzenleyen yasa olsa da Mossad ajanlarına yönelik operasyonları tam olarak tarif etmiyor.

Öngörülen ceza tutuklananları kısa sürede serbest bırakıyor.

Türkiye’de Mossad ve yabancı ajanlar ajanlık faaliyetlerinde serbestçe yer buluyor.