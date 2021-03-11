Sosyeteye hayatının şokunu yaşattı hikayesini Netflix'e sattı! Yaptıkları pes dedirtti

Dolandırıcılıktan mahkum olan ve "sahte varis" olarak tanınan Anna Sorokin, işlediği suçlarla elde ettiği ünün, maddi karşılığa dönüştüğünü kabul etti. BBC'de yayımlanan Newsnight programına konuşan Sorokin, "Suçun maddi geri dönüşü oldu mu?" sorusuna "bir anlamda oldu" yanıtını verdi.