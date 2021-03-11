Sosyeteye hayatının şokunu yaşattı hikayesini Netflix'e sattı! Yaptıkları pes dedirtti
30 yaşındaki Rusya doğumlu Alman Anna Sorokin yaptığı dolandırıcılık ile dünyada büyük ses getirdi. Hikayesini Netflix'e satana Sorokin'in yöntemleri pes dedirtti.
Dolandırıcılıktan mahkum olan ve "sahte varis" olarak tanınan Anna Sorokin, işlediği suçlarla elde ettiği ünün, maddi karşılığa dönüştüğünü kabul etti. BBC'de yayımlanan Newsnight programına konuşan Sorokin, "Suçun maddi geri dönüşü oldu mu?" sorusuna "bir anlamda oldu" yanıtını verdi.
Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir varis olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, hikayesini Netflix'e sattı.
Aktris Julia Garner'ın Sorokin'i canlandıracağı 'Inventing Anna' isimli yapımın bu yıl sonu gösterilmesi planlanıyor.
Sorokin, bu satıştan 320 bin dolar aldığı gibi, aralarında bir kitap anlaşmasının da olduğu farklı teklifleri de değerlendiriyor.