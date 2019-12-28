Sosyete kasabı Nusret Gökçe 'para parayı çeker' deyip bakın ne yaptı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından "Para parayı çeker" diyerek bir video paylaştı.
Birçok yerde Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı. Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.
Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi" ve "Sana amorti çıkacak dedi" notlarıyla paylaştı.
Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek "Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" demişti.