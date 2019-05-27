Sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı'nın bikinili video paylaşımı olay oldu
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Dj Guido Senia ile bir ilişkiye başlayan Şeyma Subaşı'ndan bikinili video geldi, sosyal medya ikiye bölündü.
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan sevgilisi Dj Guido Senia ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Sevgilisinin ailesiyle sık sık vakit geçiren Subaşı, şu sıralar italyan sevgilisiyle İspanya'nın tatil merkezlerinden biri olan Ibiza'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bu sefer de bikinili videosunu paylaşan Subaşı, sosyal medyayı salladı. Subaşı'nın bikinili videosunu beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.
Paylaşımı iki saatte 500 bin kişi tarafından izlenen Subaşı'ya olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı.
İtalyan sevgilisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, sevgilisinin ailesi ile de yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.