Sosyal medyayı salladı! Şeyma Subaşı'nın bikinili video paylaşımı olay oldu

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan sevgilisi Dj Guido Senia ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Sevgilisinin ailesiyle sık sık vakit geçiren Subaşı, şu sıralar italyan sevgilisiyle İspanya'nın tatil merkezlerinden biri olan Ibiza'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.