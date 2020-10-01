Sosyal medya yasası Ece Erken'i sevinçten havalara uçurdu bakın neler yazdı
Sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesi ünlü sunucu Ece Erken’i sevindirdi. Erken, Instagram hesabından sahte hesaplara seslendi.
Bir dönem evli olan ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ece Erken, 1 Ekim’de yürürlüğe konulan sosyal medya yasasından sonra derin bir nefes aldığını belirtti. Erken, kendisini hedef alan sahte hesapları uyardı.
Magazin sayfaları ve kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişilere dava açan Ece Erken, sosyal medya düzenlemesiyle birlikte sahte hesaplara meydan okudu. Sosyal medya yasasının detaylarını Instagram hesabından, şunları yazdı:
''Yorumlarla hakaret edenlerin bile başı büyük derde girecek. Böylelikle her istediğini yazan hesaplar tarihe karışacak. Sosyal medya yasası bugün (1 Ekim) itibariyle yürürlüğe girdi.''
''Bu yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube başta olmak üzere tüm şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak.''