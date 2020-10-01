Sosyal medya yasası Ece Erken'i sevinçten havalara uçurdu bakın neler yazdı

Bir dönem evli olan ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ece Erken, 1 Ekim’de yürürlüğe konulan sosyal medya yasasından sonra derin bir nefes aldığını belirtti. Erken, kendisini hedef alan sahte hesapları uyardı.