Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu

Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi.