Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu
ABD'de yaşayan 17 yaşındaki ünlü sosyal medya fenomeni erkek arkadaşı olduğu söylenen takipçisi tarafından dehşet verici bir şekilde öldürüldü.
ABD'nin New York kentinde yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, 21 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu söylenen Brandon Clark tarafından feci şekilde öldürüldü.
Brandon Clark, ünlü fenomenin cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine polis genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Polis, katilin genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladığını ortaya çıkardı. Genç sosyal medya fenomeninin ölüm haberi ise takipçilerini yasa boğdu.