Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu

Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu

ABD'de yaşayan 17 yaşındaki ünlü sosyal medya fenomeni erkek arkadaşı olduğu söylenen takipçisi tarafından dehşet verici bir şekilde öldürüldü.

Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu - Sayfa 1

ABD'nin New York kentinde yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, 21 yaşındaki erkek arkadaşı olduğu söylenen Brandon Clark tarafından feci şekilde öldürüldü. 

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Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu - Sayfa 2

 Brandon Clark, ünlü fenomenin cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu - Sayfa 3

Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

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Sosyal medya fenomeni takipçisi tarafından vahşice öldürüldü! Takipçileri yasa boğuldu - Sayfa 4

Bunun üzerine polis genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Polis, katilin genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladığını ortaya çıkardı. Genç sosyal medya fenomeninin ölüm haberi ise takipçilerini yasa boğdu.

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