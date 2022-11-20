Sosyal medya fenomeni Gökhan Çıra'nın mesajlarını yayınladı Çıra, ifşaya ifşayla karşılık verdi küfür etti!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Selin Ciğerci ile yaptığı ikinci evliliği de geçtiğimiz aylarda biten Çıra'nın sosyal medyadaki ifşa mesajlarıyla başı derde girdi.