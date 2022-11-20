Sosyal medya fenomeni Gökhan Çıra'nın mesajlarını yayınladı Çıra, ifşaya ifşayla karşılık verdi küfür etti!
Selin Ciğerci ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ve iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, sosyal medyada birçok kadına attığı mesajlarla gündeme geliyor. Bir türlü hızını alamayan Gökhan Çıra, kendisini ifşa eden sosyal medya fenomeni Ayşe Bade'ye kızdı. Fenomenle olan yazışmaları yayınlayıp küfür etti.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Selin Ciğerci ile yaptığı ikinci evliliği de geçtiğimiz aylarda biten Çıra'nın sosyal medyadaki ifşa mesajlarıyla başı derde girdi.
Sosyal medya fenomeni Ayşe Bade, Çıra'nın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Twitter hesabı üzerinden ifşa etti.
Ayşe Bade, konu hakkında "Selinden her ayrıldığında bana ve benim tüm kız arkadaşlarıma aynı anda yürümesi bana normal gelmiyor" paylaşımını yaptı.
Ayşe Bade'nin paylaşımını gören Gökhan Çıra Instagram hesabından daha önceki yazışmaları paylaşıp fenomen isme ağır konuştu.