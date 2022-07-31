Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz tacize uğradı! O anları böyle anlattı
Sosyal medya fenomenlerinden Cemre Solmaz, sosyal medya hesabından tacize uğradığı anları anlattı. Cemre Solmaz, taciz alanı için 'iliklerime kadar hissettim' dedi.
TikTok'ta çektiği videolarda tanınan sosyal medya fenomeni 23 yaşındaki Cemre Solmaz, yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Cemre Solmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tacize uğradığını söyledi. Solmaz, fotoğraf çekmek isterken arkasına bir kişinin yaklaşıp 'Yavru ben çekeyim fotoğraflarını dediğini, arkadaşlarının fark etmesi üzerine şahsın oradan uzaklaştığını söyledi.
Cemre Solmaz'ın TikTok'ta 10 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Solmaz, son olarak şarkıcı Cellat ile birliktelik yaşamıştı.
Şu sıralar Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alan Emre Aslan ile birlikte olan Cemre Solmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı bir paylaşımla başına gelen tacizi itiraf etti.