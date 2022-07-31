Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz tacize uğradı! O anları böyle anlattı

TikTok'ta çektiği videolarda tanınan sosyal medya fenomeni 23 yaşındaki Cemre Solmaz, yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Cemre Solmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tacize uğradığını söyledi. Solmaz, fotoğraf çekmek isterken arkasına bir kişinin yaklaşıp 'Yavru ben çekeyim fotoğraflarını dediğini, arkadaşlarının fark etmesi üzerine şahsın oradan uzaklaştığını söyledi.