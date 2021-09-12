BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11

Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga'nın iddiaları sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 28 Temmuz 2021 itibariyle dünya genelinde 195,26 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4,18 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

121
Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

Virüsün aniden ortaya çıkışı, birçok komplo teorisyenini, bu çıkışın arkasında doğaüstü bir sebep aramaya sevk etti.

221
Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

Twitter Baba Vanga’nın takipçilerinin yorumlarını konuşuyor.

321
Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. 

421