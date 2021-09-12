Sosyal medya Covid-19 iddiasıyla çalkalanıyor! Baba Vanga'nın söylediği her şey çıktı
Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga'nın iddiaları sosyal medyada olay oldu.
İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 28 Temmuz 2021 itibariyle dünya genelinde 195,26 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4,18 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.
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Virüsün aniden ortaya çıkışı, birçok komplo teorisyenini, bu çıkışın arkasında doğaüstü bir sebep aramaya sevk etti.
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Twitter Baba Vanga’nın takipçilerinin yorumlarını konuşuyor.
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Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.
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