Sosyal medya bunu konuşuyor Şeyma Subaşı'dan bikinili poz!
İspanya'nın tatil merkezlerinden Formentera'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, bikinili pozunu sosyal medyada paylaştı, olay oldu.
Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanarak kızı Melisa'nın da velayetini babası Ilıcalı'ya bırakan Subaşı, yurt dışı gezmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Boşandıktan kısa süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili fotoğrafla gündeme geldi.
Şeyma Subaşı, dünyayı karış karış gezerken soluğu İspanya'nın tatil cennetlerinden Formentera Adası'nda aldı. Formentera'da denizin keyfini çıkaran Subaşı, siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Şeyma Subaşı, bikinili paylaşımıyla binlerce beğeni alırken eleştiri oklarının da hedefi oldu.
Bazı takipçileri Şeyma için ''kabul edin harika fotoğraf'' yorumları yaparak desteklerken bazı takipçileri ''Hatice Subaşı'' diyerek şarkıcı Hatice'nin podyumda kalçasını açmasına göndermede bulunarak müstehcen buldu.