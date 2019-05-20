Sosyal medya bunu konuşuyor Şeyma Subaşı'dan bikinili poz!

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanarak kızı Melisa'nın da velayetini babası Ilıcalı'ya bırakan Subaşı, yurt dışı gezmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Boşandıktan kısa süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili fotoğrafla gündeme geldi.