Sosyal Çukur

Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok...

Etkisi gün geçtikçe artan sosyal medya platformları.

Geleneksel medyanın önüne geçmeye başladı.

Faydadan çok zarar verir hale geldi.

Bunların içinde en masumu Facebook görünüyor.

Genelde gelenekselciler, çağı biraz geriden takip edenler ve yaşlılar kullanıyor.

Cemiyet, cenaze duyurusu ve kan ihtiyacı gibi durumlarda faydalı oluyor.

Instagram; beğeni, gösteriş ve ticari amaçlı kullanılıyor. Kullanıcıları arasında adeta bir yarış yaşanıyor. Boot hesaplarla takipçi kasılıyor.

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X ise günceli, siyaseti, dünyayı takip etmek isteyenler ile algı ve manipülasyon elemanları tarafından kullanılıyor. Fake ve boot hesapların yönlendirmesine açık bir alan. İnsanın psikolojisini bozabiliyor.

Geleneksel medyadan okuduğum kadarıyla TikTok; teşhirciliğin, ahlaki çürümüşlüğün ve yozlaşmanın mekanı.

Sosyal medya araçları arasında en zararlı olanları X ve TikTok görünüyor.

Siyasi, sosyal, kültürel ve içtimai hayatımızı tahrip ediyor.

Zaman zaman sosyal medya platformlarına düzenleme konusu gündeme geliyor.

Ama, bugüne kadar esaslı bir düzenleme yapılamadı.

Hala kontrolsüz bir alan olarak duruyor.

Sosyal medya, her geçen gün bizi içine çeken ve çıkamadığımız bir SOSYAL ÇUKURA dönüşmeye başladı.

Bir ara, TC kimlik numarası ile hesap açılması konuşuldu.

Bu şekilde bir düzenleme, tüm kimlik bilgilerimizin teknoloji şirketlerinin eline geçmesi demektir; böyle bir yanlışa düşülemezdi. Çok şükür olmadı.

Bu konuda, birçok sorunu ortadan kaldıracak benim de bir teklifim var:

Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında hesap açacakları zaman kullanıcı adlarını ve hesaplarını e-devlete ya da PTT’ye kaydetsinler. E-devlet ya da PTT üzerinden kullanıcılara şifre verilsin.

Hesapları ile oturum açarken birincisi e-devletten alınan şifre, ikincisi platformun istediği şifre olmak üzere iki faktörlü doğrulama ile sisteme giriş yapabilsinler.

Bu şekilde fake ve boot hesapların önüne geçilebilir. Hesapların çalınması ve kırılması engellenebilir. Aksi olsa bile e-devlet üzerinden hesabı kurtarma durumu olabilir.

Ayrıca sosyal medya hesabı da bir sahiplik yani mülktür. Böylece bu miras da kişilerin ailesine devredebilir.

Ben; Facebook, instagram ve twitter hesabımı kapattım.

Bir yıldır sosyal medya kullanmıyorum.

Tiktok’a hep soğuktum.

O kadar rahatladım ki...