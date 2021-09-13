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Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

Ünlü oyuncu Songül Öden, başta ünlüler olmak üzere genel olarak sosyal medyada olduğundan farklı gösterilen paylaşımlara imalı bir göndermede bulundu.

Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

'Lal Hayal' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan Songül Öden, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Songül Öden, Instagram'da yaptığı son paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı. Öden'in, Instagram'daki 'sahte ve gerçekten uzak' hayatlara yaptığı göndermeli paylaşımı takdir topladı. Öden, boş fincanlı ve kitabı ters tuttuğu pozuna "Instagram’ın büyülü dünyasına hoşgeldiniz" notunu düşerek şu sözleri sıraladı:

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Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

“Fincanımda çay yok, kitabım ters duruyor"

“Fincanımda çay yok, kitabım ters duruyor, koltuğumun köşelerini kedilerim söktü, hava güneşli değil ama şapkam var, mutluluktan uçacak günler değil ama evde hasır şapkamla kahkaha atıyorum. Instagram’ın büyülü dünyasına hoşgeldiniz." 

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Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

Öden Instagram'da paylaşılan şeylerin sahteliğine dikkat çektiği paylaşımıyla kısa sürede oldukça yüksek bir etkileşim aldı.

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Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

İşte Songül Öden'in o pozları...

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