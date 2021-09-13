Songül Öden'den Instagram'ın 'sahteliğine' sert gönderme

'Lal Hayal' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan Songül Öden, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Songül Öden, Instagram'da yaptığı son paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı. Öden'in, Instagram'daki 'sahte ve gerçekten uzak' hayatlara yaptığı göndermeli paylaşımı takdir topladı. Öden, boş fincanlı ve kitabı ters tuttuğu pozuna "Instagram’ın büyülü dünyasına hoşgeldiniz" notunu düşerek şu sözleri sıraladı: