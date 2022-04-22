Songül Karlı yıllar sonra itiraf etti! Otobüste arkamdaki adamın elle tacizine uğradım
Şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Songül Karlı, sonra olarak bir programa katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Karlı, otobüste uğradığı tacizi anlattı.
Ünlü türkücü Songül Karlı, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de estetik iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube’da yayınlanan programının son konuğuydu.
Karlı, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Taciz itirafıyla dikkat çeken Karlı sosyal medyadan bikinili pozlarını da sildireceğini söyledi. Ünlü türkücü, 'Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım' dedi.
48 yaşındaki Songül Karlı, bir döneme 'Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm.' açıklamasıyla damga vurmuştu.
Magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Karlı, Sinan Çalışkanoğlu ile Minibüs programının 5. bölüm konuğu oldu. Ünlü sunucu yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.