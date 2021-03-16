Songül Karlı yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haberi böyle duyurdu
Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi.
Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı fotoğrafları nedeniyle magazin gündeminde çok konuşulan Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Eski eşi Metin Yüncü tarafından milyonluk dolandırılan Karlı, eski hayatına geri dönmeye çalışıyor.
Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Songül Karlı, yeni projesinden bahsetti. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Karlı, şu açıklamayı yaptı:
"Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz."
Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerine devam eden Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" ifadesini kullandı.