Songül Karlı takipçisinden gelen mesajı ifşa etti sosyal medya onu konuştu
Songül Karlı, sosyal medya hesabından estetikle alakalı gelen bir mesajı paylaştı. İfşa edilen mesajı gören takipçileri, sosyal medyada bu mesajı konuştu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Songül Karlı, bu kuralı bozmadı. Son olarak, sosyal medyadan gece yarısı kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.
Songül Karlı'nın paylaştığı mesajda "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada Songül Karlı'nın ifşa ettiği mesajları görenler ''Yok artık'' demekten kendini alamazken bu konu gitgide yayıldı ve Karlı'nın ifşa mesajı konuşulmaya başlandı.
Öte yandan her fırsatta vücudunda estetik olmadığını ifade eden Songül Karlı, açıklama yapmıştı:
"3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu.''