Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekoltesiyle olay oldu

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.