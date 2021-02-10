Songül Karlı göğüs ucu krizi çıkardı frikik verdi uyarılınca inadına paylaştı
Songül Karlı, iç çamaşırsız bir şekilde sosyal medyada fena frikik verdi. Takipçileri uyarınca ise şoke eden bir hamle yaptı.
Zor günler yaşayan Songül Karlı, eski eşi tarafından dolandırıldığı ve 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' dediği zamanları unutmak için kendisini spora verdi. Eski eşinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Karlı, şimdilerde gönlünce yaşıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri Songül Karlı, bu sıralar kendisini sporla oyalıyor. Spor yaptığı anları da sosyal medyada paylaşıyor. Fakat bazı paylaşımları çok da tepki alıyor.
Mesela geçtiğimiz günlerde Karlı, koşu bandındaki bir halini paylaştı. Taytlı pozu dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
Ardından ise Instagram'da yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı resmen salladı.