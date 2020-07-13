Songül Karlı bikiniyle fena frikik verdi sudan çıkarken fark etmedi!

Son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapan şarkıcı Songül Karlı, koronavirüs salgını sürecinin normalleşme evresinde birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde alan isimlerden biri oldu. Tatil için Ege taraflarını tercih eden Karlı, Alaçatı'da denizin, kumun, güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.