Songül Karlı bikiniyle fena frikik verdi sudan çıkarken fark etmedi!
EGE sahillerinde tatil yapan Songül Karlı, bikisinin azizliğine uğradı. Karlı sudan çıktığı anda bikisinin kaydığını fark edemedi.
Son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapan şarkıcı Songül Karlı, koronavirüs salgını sürecinin normalleşme evresinde birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde alan isimlerden biri oldu. Tatil için Ege taraflarını tercih eden Karlı, Alaçatı'da denizin, kumun, güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Bodrum tatilinin ardından Çeşme'de iskelede magazin basının objektifine takılan Songül Karlı, ilk olarak pareosunu çıkarıp deniz girdi.
UçanKuş'un haberine göre, Karlı, sudan çıktığında ise bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.
Peki, Songül Karlı kimdir?
15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.