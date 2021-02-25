Soner Sarıkabadayı'nın uzun saçlı hali şoke etti hiç böyle görmemiştik!
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabı Instagram'dan uzun saçlı halini paylaşınca şaşkınlığa uğrattı.
Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıl model sevgilisi Camelo Lopez ile dünyaevine girdi. İkili, anne baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı. Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ı kucağına aldı. Mutluluk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
Pandemi sürecinde konserlere de çıkamayınca Sarıkabadayı da çareyi sosyal medyada buldu. Instagram sayesinde takipçileriyle iletişim kurabiliyor. Fakat son paylaşımını geçmişten yaptı ve görenleri şaşırttı.
Soner Sarıkabayı, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bir dönem uzun saçlı olduğu görülen Sarıkabayı, paylaşımının altına "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.
İşte Sarıkabadayı'ya gelen o yorumlardan bazıları...
''Bu kadar uzun olmasa da saçlı halini biliyorum.''