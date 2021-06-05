Son Yaz Payitaht Abdülhamid Kırmızı Oda Bozkır Arslanı Celaleddin'e reyting şoku
Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu, Güldür Güldür Show, Son Yaz, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid, Bozkır Arslanı Celaleddin programları 4 Mayıs 2021 reyting sonuçlarında hüsrana uğradı.
Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak'ın Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu programına Şevval Sam konuk oldu. Seyirciyi ekran başına kilitleyemeyen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozuldu. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başladığı Bozkır Aslanı Celaleddin reytinglerde dibe çakıldı.
Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulduğu Son Yaz reytinglerde düşüşe geçti.
Mitra, Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Doktor Hanım çaresizlik içinde Mitra için bir çözüm aradığı Kırmızı Oda reytinglerde zirveyi kaptırdı.