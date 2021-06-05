Son Yaz Payitaht Abdülhamid Kırmızı Oda Bozkır Arslanı Celaleddin'e reyting şoku

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulduğu Son Yaz reytinglerde düşüşe geçti.