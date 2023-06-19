Son yağışlar! 13 şehirde alarm verildi yaz sıcakları ise kapıda! Meteoroloji profesörü Orhan Şen tarihi açıkladı
Meteoroloji 19 Haziran günü sağanak yağış beklenen bölge ve şehirleri açıkladı. 13 şehirde 'sarı' kodlu alarm verildi. Güncel Meteoroloji verilerini aktaran Prof. Dr. Orhan Şen ise "Önümüzdeki 10 gün hava nasıl olacak" sorusuna açıklık getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran Pazartesi günü için uyarılarını peş peşe sıraladı. 13 şehirde 'sarı' kodlu alarm veren Meteoroloji, kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji profesörü Orhan Şen de 'Önümüzde 10 gün hava' başlığıyla paylaşım yaptı ve yaz severlere güzel haberler verdi. İşte Şen'in dikkat çeken o sözleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar nerelerde kuvvetli?: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar düşüyor
İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.