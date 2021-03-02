Son tarih 15 Mayıs! WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?

Gizlilik sözleşmesini kabul etmekle nelere onay vermiş olacağız?

Yalçın Arı: Mark Zuckerberg Facebook üzerinden bazı verilerimize zaten erişiyor. Ve bu veriler hem Facebook hem de Instagram’da karşımıza ilgi alanlarımıza göre şekillendirilmiş reklamlar olarak çıkıyor. Fakat sahip olduğu Facebook verileri ile istediği düzeyde, en azından Google kadar, para kazanamıyor ya da reklam verenlerin taleplerini karşılayamıyor. WhatsApp verilerimizle daha spesifik bilgilerimize ulaşıp bunları şirketler ile paylaşarak hem sektörde daha fazla söz sahibi olacak hem de verilerimizi şirketlere ya da devletlere satarak daha fazla para kazanacak.

Facebook’ta eğitim durumumuz, yaşadığımız yer, konumumuz gibi bilgiler kayıt altında. Bu bilgiler ışığında karşımıza bazı reklamlar çıkıyor. Ama Facebook siz herhangi bir sayfayı ziyaret etmedikçe size spesifik olarak reklam gösteremiyor. Bu da veri piyasası için yetersiz kalıyor.