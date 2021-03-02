Son tarih 15 Mayıs! WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?
WhatsApp’ta gizlilik sözleşmesini kabul etmek için son tarih 15 Mayıs. Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar mesaj alamayacak ve gönderemeyecek. Peki ya sonra?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini Ocak'ta güncellemişti. Yeni gizlilik sözleşmesi büyük yankı uyandırmış, kullanıcılardan tepki görmüştü. WhatsApp, tepkiler karşısında sözleşme kabul süresini uzatmıştı.
Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar 15 Mayıs’tan itibaren mesaj atamayacak ve alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları ‘aktif olmayan hesap’ olarak tanımlanacak ve aktif olmayan hesaplar da 120 gün sonra silinecek. Mesaj gönderimi olmamasına rağmen aramalar ve bildirimler ise kısa bir süre daha devam edecek.
Peki, WhatsApp kullanmayanlar ne yapacak?
Sözleşmeyi sonradan kabul etmek mümkün mü?
WhatsApp geri adım atar mı?
Diğer uygulamalar güvenilir mi?
Akıllardaki tüm soruları Siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu ile İletişim Bilimci Yalçın Arı Hürriyet'e yanıtladı.
Gizlilik sözleşmesini kabul etmekle nelere onay vermiş olacağız?
Yalçın Arı: Mark Zuckerberg Facebook üzerinden bazı verilerimize zaten erişiyor. Ve bu veriler hem Facebook hem de Instagram’da karşımıza ilgi alanlarımıza göre şekillendirilmiş reklamlar olarak çıkıyor. Fakat sahip olduğu Facebook verileri ile istediği düzeyde, en azından Google kadar, para kazanamıyor ya da reklam verenlerin taleplerini karşılayamıyor. WhatsApp verilerimizle daha spesifik bilgilerimize ulaşıp bunları şirketler ile paylaşarak hem sektörde daha fazla söz sahibi olacak hem de verilerimizi şirketlere ya da devletlere satarak daha fazla para kazanacak.
Facebook’ta eğitim durumumuz, yaşadığımız yer, konumumuz gibi bilgiler kayıt altında. Bu bilgiler ışığında karşımıza bazı reklamlar çıkıyor. Ama Facebook siz herhangi bir sayfayı ziyaret etmedikçe size spesifik olarak reklam gösteremiyor. Bu da veri piyasası için yetersiz kalıyor.