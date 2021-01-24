Son söz geldi! Regl paylaşımına Ceyda Düvenci'nin eski eşi bakın ne dedi
Ceyda Düvenci'nin 10 yaşındaki kızının regl olmasını paylaşması sosyal medyada olay olmuştu. Konuyla ilgili eski eşi Engin Akgün'den yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından üçüncü eşi Bülent Şakrak ile mutlu birlikteliklerini ve çocuklarını sık sık paylaşan Ceyda Düvenci son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızının özelini paylaşan Düvenci, takipçilerini ikiye bölmüştü.
43 yaşındaki Düvenci , serebral palsi hastası 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk regl olduğunu "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" sözleriyle anlatmıştı.
Düvenci'nin paylaşımına kısa sürede birçok kişiden tepki ve destek geldi. Bazıları "kızınızın özelini nasıl böyle paylaşırsınız" diye tepki gösterirken, kimileri ise Düvenci'ye destek verdi.
Düvenci ise gelen tepkilere "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu’dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil." sözleriyle yanıt vermişti.