Son seçim anketini canlı yayında açıkladı! Optimar anketinde bomba MHP ve Ümit Özdağ detayı

Türkiye 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken, siyaset gündemi gibi anketler de hareketlendi. Neredeyse her hafta bir anket şirketi 2023 seçimleri için yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınlamaya başladı. Son olarak Optimar Araştırma, 26 ilde 2 bin 500 kişi ile seçim anketi yaptı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in canlı yayında açıkladığı sonuçlarda MHP'nin oy oranı dikkat çekti.