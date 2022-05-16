Son seçim anketini canlı yayında açıkladı! Optimar anketinde bomba MHP ve Ümit Özdağ detayı
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV 100 canlı yayınında son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette MHP'nin ve son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin oy oranı dikkat çekti.İşte Optimar anketinin sonuçları...
Türkiye 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken, siyaset gündemi gibi anketler de hareketlendi. Neredeyse her hafta bir anket şirketi 2023 seçimleri için yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınlamaya başladı. Son olarak Optimar Araştırma, 26 ilde 2 bin 500 kişi ile seçim anketi yaptı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in canlı yayında açıkladığı sonuçlarda MHP'nin oy oranı dikkat çekti.
Hande Aydemir'in hazırlayıp sunduğu, tv100 ekranlarında yayınlanan Şimdi Konuşalım programına bu hafta CHP'li Dursun Çiçek, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AK Partili Ali Turan ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir katıldı.
Optimar'ın son seçim anketi!
Türkiye gündeminin masaya yatırıldığı programın son bölümünde Daşdemir yaptıkları son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
MHP'nin oy oranı dikkat çekti
Son zamanlarda yapılan hiçbir ankette MHP'nin oyu yüzde 10'un üzerinden çıkmamıştı. Ancak Optimar'ın anketinde MHP'nin yüzde 10,1 çıkması dikkat çekti.