Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İki parti baraj altında kalıyor
ORC Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son seçim anketinde MHP'nin oy oranı uzun aradan sonra yüzde 14.1 çıktı. HDP ve İYİ Parti'nin ise baraj altında kalması dikkat çekti.
'Erken seçim' tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
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Katılımcılara, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen son seçim araştırmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Uzun zaman sonra ilk
Araştırmada çıkan sonuçlar çok konuşulacak. Uzun zamandır ilk kez bir ankette HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor.
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Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kaldığı görülen MHP ise ORC'nin anketinde 14.1 olarak görülüyor.
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