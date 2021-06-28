Son röportajındaki 'ben ne yapacağım' sözü yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı.