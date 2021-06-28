Son röportajındaki 'ben ne yapacağım' sözü yürek burktu! Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner öldü
Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner'in ortaya çıkan son röportajı sevenlerini üzdü.
1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı.
77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirilmişti.
Tedavisinin ardından taburcu olan Sayıner, İzmir'de oyuncular Şehmus Yığın ve Osman Cavcı ile birlikteydi YouTube'da skeç yapıyordu.
Sayıner, dün bir arkadaşıyla Donanmacı Mahallesi'nde kaldığı evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.