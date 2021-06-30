Son isteği ortaya çıktı! 'Sanal kocam' deyip anlattı Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e son veda
77 yaşındaki hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son isteği ortaya çıktı. Usta ismi son yolcuğunda dostları yalnız bırakmadı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler’in Cemil’i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı İzmir Karşıyaka’daki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü 27 Haziran günü vefat etti.
Usta sanatçı için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törene; Sayıner'in yakınları, sanatçı dostları ve sanatseverler katıldı.
Sahneye getirilen Sayıner'in naaşının üzerine karanfiller bırakılırken, Sayıner'in fotoğrafları da sahnede yer aldı.
Törenin açılış konuşması, usta sanatçının anı defterinin giriş kısmı ile başladı.