Son halini görenler tanıyamadı! Popstar Abidin şoke etti: Sahneyi bıraktı, bakın şimdi ne yapıyor!

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle fırtınalar estirmeye başlamıştı. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.