Son halini gören tanıyamadı! Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den Survivor itirafı geldi
Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son halini gören tanıyamadı. Demir'in Survivor ile ilgili itirafı şaşırttı.
Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri “Yaprak Dökümü” dizi uyarlaması olarak Kanal D’de yayınladığı 2006-2010 yıllarında rol alan Seda Demir, Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'a konuştu.
Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını "Orta halli bir aileden geldiğimden üniversitedeki harçlığım için arkadaşlarımla anketörlük gibi işlere başvurmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu." sözleriyle anlattı.
"Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası" diyen Demir "Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı." dedi.
Çekimleri anlatan Demir "Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3’e kalıyordum. ‘Yaprak Dökümü’nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar. Orada bir yerden sonra doğaçlama yapmamı istediler." diye konuştu.