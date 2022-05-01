Son halini gören tanıyamadı! Bizimkiler'in Sekreter Demet’i 'ayıp kabul edilirdi' deyip konuştu: Yolda yürürken...
“Bizimkiler”in Sekreter Demet’i, “Tatlı Kaçıklar”ın Asu’su olarak hafızalara kazınan Buket Dereoğlu'nun yıllar sonraki halini gören şaştı kaldı.
Buket Dereoğlu, ilk olarak “Bizimkiler”in Sekreter Demet’i olarak ekranda yer aldı. Ardından “Tatlı Kaçıklar”ın Asu’su rolüyle akıllarda kaldı. Annesi İdil Yazgan ve üvey babası Ercan Yazgan sayesinde tiyatro kulislerinde büyüyen Buket Dereoğlu hayat yolculuğunu anlattı.
"Oyuncu bir ailem olduğu için hep tiyatronun içinde ve kulislerde büyüdüm" diyen Derelioğlu "Üsküdar Kız Lisesi’nde yatılı okuyordum. Hafta sonu ailemin yanı, tiyatro sahnesi demekti. Kuliste ödevlerimi yapardım. O zaman her gün tiyatro olduğu için beni bırakacakları bir abla ya da bakıcı imkanı yoktu." ifadelerini kullandı.
Derelioğlu "Dolayısıyla yatılı okumam onlar için daha iyiydi. Ama başta benim için üzücüydü. Çünkü 10 yaşında ailemden ayrı kaldım. İlk zamanlar beni sevmediklerini düşündüm. Fakat oradaki öğretmenler ve eğitim sayesinde çok şey öğrendim." dedi.
Derelioğlu "Her şeyden önce 10 yaşında sabah kalkıp yatağımı toplamayı, sorumlulukları ve disiplini erkenden öğrendim. O sayede daha erken olgunlaştım. Tabii eksik yanlarım vardı. Kız okulunda okuduğum için karşı cinsle iletişimim zordu. Ama tiyatronun içindeki eğitimimle sosyal iletişimi sağladım.” diye konuştu.