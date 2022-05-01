Son halini gören tanıyamadı! Bizimkiler'in Sekreter Demet’i 'ayıp kabul edilirdi' deyip konuştu: Yolda yürürken...

"Oyuncu bir ailem olduğu için hep tiyatronun içinde ve kulislerde büyüdüm" diyen Derelioğlu "Üsküdar Kız Lisesi’nde yatılı okuyordum. Hafta sonu ailemin yanı, tiyatro sahnesi demekti. Kuliste ödevlerimi yapardım. O zaman her gün tiyatro olduğu için beni bırakacakları bir abla ya da bakıcı imkanı yoktu." ifadelerini kullandı.