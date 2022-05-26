BIST 2.424
DOLAR 16,39
EURO 17,60
ALTIN 972,31

Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

Kansere yakalanan oyuncu Billur Kalkavan son sağlık durumun hayranlarıyla paylaşırken yeni istediğini duyurdu.

Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

Henüz yedi yaşında, usta oyuncu Erol Taş'ın başrolüne olduğu 'Ayrı Dünyalar' filminde rol alan Billur Kalkavan, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı.

135
Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

59 yaşındaki sanatçıdan gelen üzüntülü haberi Kalkavan’ın yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurmuştu.

235
Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek olmuştu.

335
Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...

Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü. 

435