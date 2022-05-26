Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı! 'Lütfen' diyen seslendi: Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali...
Kansere yakalanan oyuncu Billur Kalkavan son sağlık durumun hayranlarıyla paylaşırken yeni istediğini duyurdu.
Henüz yedi yaşında, usta oyuncu Erol Taş'ın başrolüne olduğu 'Ayrı Dünyalar' filminde rol alan Billur Kalkavan, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı.
59 yaşındaki sanatçıdan gelen üzüntülü haberi Kalkavan’ın yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek olmuştu.
Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü.