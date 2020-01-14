'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı

Serik’te yaşayan Arif Temiz, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Deniz ile evlenme kararı aldı. Kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifi yapmayı planlayan Temiz, bunun için korku evini seçti. Arkadaşlarıyla durumu paylaşan Temiz, daha sonra ilçede faaliyet gösteren korku evi sahibi Halil Güzel ile görüştü.

Sıra dışı evlilik teklifinin görüntüleri