'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı
ANTALYA’nın Serik ilçesinde öğretmen sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Serik’te yaşayan Arif Temiz, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Deniz ile evlenme kararı aldı. Kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifi yapmayı planlayan Temiz, bunun için korku evini seçti. Arkadaşlarıyla durumu paylaşan Temiz, daha sonra ilçede faaliyet gösteren korku evi sahibi Halil Güzel ile görüştü.
Korku evinde hazırlıklar yapıldı
Korku evinde genç adam tarafından sevgilisine evlilik teklifi hazırlıkları yapıldı. Sevgilisi ve 2 arkadaşıyla korku evine gelen Temiz, korku evinden kaçışı amaçlayan 'kötü ruhlar tarafından lanetlenen karakteri kurtarma' oyununa katıldı.
Gamze öğretmenin gözleri bağlandı
Zifiri karanlık ortamda çeşitli korku objelerinin yanı sıra çeşitli ses efektlerinin yer aldığı oyunda grup, büyük korku yaşadı. Oyunun son bölümü olan odaya gelindiğinde ise evlilik teklifi için daha önceden yapılan hazırlıklar uygulamaya konuldu. Gözleri bağlanan Gamze öğretmen, gizemli sandıkta bulunan yüzük kutusunu, kendi elleriyle sevgilisine getirdi.
Gözleri açılan Gamze öğretmen olanları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve sevgilisi Temiz’e sarıldı. Sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulunduğunu görünce heyecanı bir kat daha arttı ve büyük mutluluk yaşadı.