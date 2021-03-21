Son dakika Meteoroloji'den kar uyarısı! Yurt geneli yağacak İstanbul için gün verildi
Mart ayında güneş yer yer yüzünü gösterse de Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Soğuk havalar yeniden geri dönecek ve yurt genelinde kar yağışı hakim olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...
Bugün ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.
PAZAR
Meteoroloij Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
PAZARTESİ
Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.
SALI GÜNÜ
Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.