Son 10 yılın en düşük seviyesi! Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı’nda korkutan görüntü
İSTANBUL'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22'ye kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 16 olan Büyükçekmece Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların yüzlerce metre çekildiği barajda adacıklar oluşurken, balıkçı teknelerinin de karaya oturduğu görüldü.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22 seviyesine kadar indi.
Büyükçekmece Barajı’nda ise 2020 Ocak ayında yapılan ölçümlerde yüzde 39.35 olan doluluk oranı, 2020 Aralık ayı itibariyle yüzde 16 seviyesine geriledi.
Büyükçekmece Barajı’nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 09 Aralık 2014 yılında yüzde 23.37 ölçülmüştü. Suların yüzlerce metre çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuralık nedeniyle barajın etrafında adacıkların oluştuğu ve balıkçı teknelerinin ise karaya oturduğu görülürdü.