Son 10 yılın en düşük seviyesi! Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı’nda korkutan görüntü

Büyükçekmece Barajı’nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 09 Aralık 2014 yılında yüzde 23.37 ölçülmüştü. Suların yüzlerce metre çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuralık nedeniyle barajın etrafında adacıkların oluştuğu ve balıkçı teknelerinin ise karaya oturduğu görülürdü.