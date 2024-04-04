Somer Sivrioğlu kendinden 22 yaş küçük sevgilisi ile uygunsuz görüntülendi

Bir süredir birlikte olduğu Pınar Kızılkaya'yla birlikteliğini "İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür..." notuyla o dönem duyurarak gündeme gelen Somer Sivrioğlukendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile birlikte görüntülendi.