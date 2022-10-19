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Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

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Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Masterchef'te jüri koltuğunda oturan şef Somer Sivrioğlu, bir avm'nin mekanına girerken yanındaki koruma çemberiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kendisine yönelen eleştiriler için tanıdıklarından destek alamamasına sitem etti.

Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir mekana girişinde çekilen görüntüleriyle hayranlarını bir hayli şaşırttı. Koruma ordusuyla gezdiği öne sürülen Sivrioğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçen Somer Şef herkesin dikkatini çekti.

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Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı. "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi eleştiriler yapıldı.

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Somer Şef'ten koruma ordusu eleştirisine sitem! 'Tanıdığı bildiği halde ses çıkarmayanlar...'

Somer Şef'in bu karelere ve kendisine yönelen eleştirilere cevabı gecikmedi. 

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