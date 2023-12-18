Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, kuryeyi öldürmüştü! Cinayet gibi kazada adli tıp raporu geldi
Fatih’te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu’ndan kusur raporu geldi.
Fatih’te 30 Kasım’da iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.
Göçer 'tali derecede' kusurlu sayıldı
Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud ‘asli derecede’, Göçer ise ‘tali derecede’ kusurlu olarak aktarıldı.