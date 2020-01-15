Solmaz Çiros yeni haliyle olay oldu! Evleneceksen Gel fenomen gelin adayıydı
Bir zamanların fenomen evlilik programı Evleneceksen Gel'in fenomen adayı Solmaz Çiros son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın beraber sundukları evlilik programının fenomen gelin adayı Solmaz Çiros yaptığı kalça danslarıyla olay olmuştu. Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.
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'Evleneceksen Gel' programında sık sık göbek atmasıyla bilinen gelin adayı Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında her fırsatta kendisini sahneye atıyor ve dakikalarca dans ediyordu.
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Solmaz Çiros'un eski zayıf görüntüsünden şimdi eser yok.
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Solmaz Çiros'un son halini görenler inanamıyor.
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