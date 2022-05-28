Şoke olup kalabiliriz! Sakın bunu yapmayın: Türkiye siyaset detayı geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Yeniay, 30 Mayıs’ta İkizler burcunun 9’uncu derecesinde meydana gelecek. Bu özel bir yeniay çünkü gökyüzünde sadece dört tane olan kraliyet yıldızlarından Aldebaran kendisine eşlik edecek. Şimdi bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya ve ülkemiz üzerinde ne gibi etkileri olabilir birlikte göz atalım.