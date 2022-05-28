Şoke olup kalabiliriz! Sakın bunu yapmayın: Türkiye siyaset detayı geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek günlük burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Yeniay, 30 Mayıs’ta İkizler burcunun 9’uncu derecesinde meydana gelecek. Bu özel bir yeniay çünkü gökyüzünde sadece dört tane olan kraliyet yıldızlarından Aldebaran kendisine eşlik edecek. Şimdi bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya ve ülkemiz üzerinde ne gibi etkileri olabilir birlikte göz atalım.
Yeniay bizi bekliyor: Bu dönem kendimizi daha çok ifade etmek, konuşmak, anlatmak isteyeceğiz. Zihnimizin çalışma performansında ciddi bir artış olacak, fikir ve projeler kafamızın içinde cirit atacak. Öte yandan bol bol gezmek isteyeceğimiz ve seyahat planları yapabileceğimiz bir yeniay bizi bekliyor.
Halen geri harekette: Yalnız bu yeniayın yönetici gezegeni Merkür ne yazık ki halen geri harekette. Bu, plan ve projelerimiz için 4 Haziran ve sonrasında hareket etmenin, elektronik aletler almanın ve imza atmanın daha uygun olduğuna işaret etmekte.
Aldebaran etkisi: Bu yeniay kraliyet yıldızı Aldebaran etkili olduğu için özel. Çünkü bu yıldız Mars karakterinde. Onur, zekâ, kararlılık, popülerlik, cesaret, gaddarlık, isyankârlık ve başkaları aracılığıyla güç ve zenginlik kazanmakla ilgili. Dürüstlükle ilişkili.