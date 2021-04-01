Şoke eden iddia 'Şiddeti psikolojik olarak gördüm' Emre Kınay'ın mesajları ifşa oldu
Ramo dizisinde rol alan Emre Kınay hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Bir canlı yayında Eda Kaçar adlı kişi psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.
Emre Kınay ile sosyal medya üzerinden mesajlaştığını iddia eden Eda Kaçar adındaki kişi Söylemezsem Olmaz programının canlı yayına telefonla bağlandı. Emre Kınay hakkında açıklamalarda bulunan Eda Kaçar, ağızları açık bıraktı.
'Emre Beyle nasıl tanıştınız?' sorusuna yanıt veren Eda Kaçar, şunları anlattı:
''Biz sosyal medyadan tanıştık. Sonradan telefon numaralarımızı aldık, konuşuyorduk. 3 ay gibi bir süre konuştuk telefonlarla her gün her gün görüntülü. Benim pazar günü doğum günüm vardı.''
''Pazartesi görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil.''
'Neden buraya geldi, aranızda bir şey geçti mi?' sorusuna da yanıt veren Kaçar, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:
'Hayır, doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Şiddet psikolojik olarak gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi.''