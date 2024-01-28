Sokakta yürürken bombanın hedefi oldu, kaybettiği organlarına protezle kavuştu!

“Uzvunu kaybetmesi onu daha da güçlendirmişti”

Uyguladıkları tedaviyle ilgili bilgi veren Fizyoterapist Renim Elşeyh, “Hem kolu hem de bacağı ampute olan hastamız Adel diğer hastalarımıza göre çok farklıydı. Araba kullanabilmesi, sosyal hayatına devam etmesi, günlük hayatında birçok şeyi tek başına yapabilmesi, fizik tedavi sürecinde bizi hiç yormadı. Hastamız her zaman daha iyisini yapmak için çabaladı. Bu çabası bizi her zaman daha da ileriye götürdü. Hastada denge koordinasyon ve kas kuvvetinin arttırabilmek için egzersiz programları hazırladık. Hastanın bir uzvunun eksik olması onun hayata olan inancını ve umudunu yitirmesine neden olmamış aksine daha da güçlendirilmişti. Eskisinden çok daha iyi olmuş ve sosyal yaşantısına daha rahat bir şekilde devam edebildiğiniz gördük ve bu durum bana ve iş arkadaşlarıma bir umut oldu” diye konuştu.