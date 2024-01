Sokakta yürürken bombanın hedefi oldu, kaybettiği organlarına protezle kavuştu!

Nihai soketi yapıldıktan sonra bir takım statik ve dinamik ayarları yapılıp, yürüme eğitimlerine devam ettiklerini belirten Şimşek, şunları söyledi:

“Adel’in protezden memnun olması, mutlu olması, çok önemli olduğu için protezi her taktığında dua ve teşekkür etmesi bizi gururlandırıyordu. Nihai soketi ile ilgili her hangi bir sorun olmadığından kozmetik kılıfını yapıp hastamıza teslim ettik. Adel, protezi vücudunun bir parçası olarak gördü ve bu şekilde kabullendi. Proteziyle daha rahat ve daha konforlu bir şekilde sosyal yaşantısına, spora, çalışmaya devam etti. Bize de imkansız görünen her şeyin inanmakla aşılabileceğini gösterdi.”