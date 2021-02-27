Sokakta başında havluyla Gülben Ergen'den Hülya Avşar açıklaması!
Gülben Ergen'den yıllar sonra Hülya Avşar açıklaması geldi. Ergen, kuaförden çıkmış haliyle görenleri şaşırttı.
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Gülben Ergen, Bebek'te sokakta, başında havluyla basın mensuplarına yakalandı. Kuaförden çıkan Ergen, basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Ergen, ''Aa, siz ne ara toplanıyorsunuz? Böyle yakaladınız beni, bakımdan çıktım eve gidiyorum. Kıyafet provam var, acele etmem lazım'' dedi.
Hülya Avşar'ın rol aldığı Masumiyet dizisine sosyal medya hesabından verdiği destek sorulan Ergen şu yanıtı verdi:
''Evet, başarılar diledim. Seve seve paylaştım.''
Kısa açıklamalarının ardından Gülben Ergen, hızla arabasına binip uzaklaştı...