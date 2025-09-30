Güllü'nün patronundan ortalığı yakıp kavuracak iddialar ''İki kere intihar etmeye kalkıştı''
Sanatçı Güllü, Yalova'daki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Gel Konuşalım programına görüntülü olarak katıldı ve skandal iddialarda bulundu. Aydın'ın ortaya attığı iddialar herkesi şoke etti, dinleyenler bu iddialar karşısında dumura uğradı. Yayına katılan menajer Erhan Arı ve asistan Çiğdem'in abisi de olay olacak açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken, Gel Konuşalım programına görüntülü olarak katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ortalığı iyice karıştıracak iddialarda bulundu. Yayına katılanlar arasında menajer Erhan Arı ve asistan Çiğdem'in yan dairede oturan abisi de vardı.
GÜLLÜ'NÜN PARTONU FERDİ AYDIN'DAN ŞOK ÜSTÜNE ŞOK İDDİALAR
''Dün beni Güllü Hanım'ın eski personelinin annesi aradı. 'Biz Güllü Hanım'ın yanında ailecek çalışıyorduk ve Güllü Hanım'ın asistanı olan Çiğdem Hanım bizim yanımızda Güllü Hanım'ı bıçakladı. Ben Trakyalıyım böyle şeylerden çekinirim, hatta Çiğdem bir de üstüne üstlük oğlumu kovdurttu.' dedi.
''BEN BİR ÜNLÜYLE BERABERİM''
Sonrasında Çiğdem Hanım'ın bir arkadaşı bize ulaştı. İsmini vermeyeyim, Çiğdem Hanım'ın 'Ben bir ünlüyle beraberim, bak seni onla tanıştıracağım. Sakın benim yanımda onunla çok muhatap olma. Seni de kıskanır, beni onla kavga ettirme.' dediğini söyledi.
''KESİNLİKLE KIZI OLACAK KADIN ONU ATTI''
Bunların alt katında market işleten, genç, aslan gibi bir çocuk var. Canlı yayına bağlanmamak için direniyor. Hatta arkadaşlarına, etrafındakilere şunları söylüyor: 'Vicdan azabı çekiyorum, bağlanmak istiyorum. Kesinlikle kızı olacak kadın onu attı.' Whatsapp mesajları bende duruyor şuan.''