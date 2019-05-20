Şok suçlama! Arto Sertap Erener'e demediğini bırakmadı!

"Terbiyesiz ve hadsiz! Sertab Erener sahnede. Miami'ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için getirtilen Sertab adındaki kadın 50 dakikalık programında bir kere bile ne 10. Yıl Marşı gibi insanları, Türkiye, bayrak ve vatan sevgisiyle kucaklaştıracak bir marş veya 'Memleketim' gibi bir şarkı okumamıştır.