Şok suçlama! Arto Sertap Erener'e demediğini bırakmadı!
Sertap Erener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Miami'de sahne aldı. Şarkıcı Arto, Erener'i dinlemeye gitti ve ünlü sanatçıya ateş püskürdü.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Miami'de sahne alan Sertap Erener'i dinlemeye giden Arto, konser sonrasında Sertap Erener'e demediğini bırakmadı. Arto, 19 Mayıs'ta Erener'i, konseri boyunca Atatürk'ü doğru düzgün anmamakla suçladı.
Arto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı Erener için 'Terbiyesiz ve hadsiz' ifadelerini kullandı. Arto'nun Sertab Erener'e yönelik sözlerinin tamamı şu şekilde:
"Terbiyesiz ve hadsiz! Sertab Erener sahnede. Miami'ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için getirtilen Sertab adındaki kadın 50 dakikalık programında bir kere bile ne 10. Yıl Marşı gibi insanları, Türkiye, bayrak ve vatan sevgisiyle kucaklaştıracak bir marş veya 'Memleketim' gibi bir şarkı okumamıştır.
Atatürk'ü doğru düzgün anmamıştır!!! Bu kadını ve sanatçı müsveddesini, ben ve oradaki hemen hemen herkes şiddetle kınadı, tepki gösterdi.