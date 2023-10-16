Şok iddia! Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından başka bir de gayrimeşru oğlu varmış!

"36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" diyerek iddiaları kabul eden Akpınar hakkında bir iddia da Onur Akay'dan geldi.