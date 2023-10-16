Şok iddia! Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından başka bir de gayrimeşru oğlu varmış!
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı olan Akpınar'ın, kızlarını 14 yıldır sakladığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi. Metin Akpınar'ın 1984 doğumlu bir de gayrimeşru oğlu varmış.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı. 14 yıldır bilmesine rağmen herkesten sakladığı ve nüfusuna almadığı kızları ile mahkemelik olan Metin Akpınar'la ilgili haber 'felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'dan geldi.
"36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" diyerek iddiaları kabul eden Akpınar hakkında bir iddia da Onur Akay'dan geldi.
Oğlu Metin 39 yaşında ve Almanya'da yaşıyor
Onur Akay yazısında şu ifadeleri kullandı: "Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor. "
Aile 'babalık davası aç' diyor
"Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek."