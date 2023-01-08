ŞOK 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi! ŞOK indirimli ürünler listesine bakın
Zincir marketler indirim yarışına girdi. ŞOK Marketler de pirinçten makarnaya, bakliyattan una pek çok üründe indirim yaptı. Peki indirimli ürünler neler, hangi ürün ne kadar oldu? İşte detaylar...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya geldi ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun ardından zincir marketler fiyat sabitleme ve indirim kampanyaları yapmaya başladı.
ŞOK Marketler de birçok üründe indirim yaptı. İşte o listedeki bazı ürünler:
Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması Cam Kavanoz 350 Gr- 38,50 TL
Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1kg- 41,95TL
Lio Riviera Zeytinyağı 1 Lt- 79,95TL
Eker Probiyotik Yoğurt 500 Gr- 19,90TL
Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 3 Lt-121,95TL
Lezzetlim Katkısız Dana Sucuk 280 Gr- 49,90TL